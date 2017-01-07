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Music Events (more headlines) 12-12-2016

2017年就係要下定決心睇多啲現場音樂表演！

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Email: contact@undergroundhk.com
Website: http://www.undergroundhk.com
2017年就係要下定決心睇多啲現場音樂表演！ The Underground一開始為你度身訂造個新一個新節目，有一群大家鐘意嘅樂隊。

The Folk Ups繼上次喺Mellow Yellow同埋Clockenflap表演後，又番到嚟The Hub演出。佢地今次仲會帶埋自製“港鐵無障礙”大鼓／行李箱，加上佢地兩把甜美既二重奏，一定吸引到你。

跟住，就係另一個Underground鐘意嘅樂隊，Opium玩嘅係獨立流行樂隊，滲透著90年代嘅風格，由磁性聲線Ingrid Sera-Gillet領導。喺Shazza 嗰晚表演後，Bang Hau Wun崩口碗又會帶嚟一個意想唔到嘅晚上。

最後，澳大利亞說唱歌手/ MC JUNK！嘅古怪表演，用懷舊既歌曲，探索生活每個角落嘅樂趣。佢話會用盡場地嘅舞台屏幕，比大家笑住享受音樂同視覺嘅演出。

嚟啦！一齊飲住杯嘢睇2017年嘅Sub Terra #4。

Sub Terra #4
星期六 2017年1月7日
9:00pm - 12:00am
樂隊: The Folk Ups, Opium, Bang Hau Wun 崩口碗 & JUNK!
The HUB 灣仔駱克道150-158號祥友大廈1樓
預售票: HK$100
可在Zuk studios 或 http://undergroundhk.com 購買
即場購買: HK$130
聯絡電話: (852) 9486 4648
http://undergroundhk.com/2017/01/07/sub-terra-4/

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